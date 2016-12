Nachrichten aus Stuttgart und der Welt Das haben Sie am Wochenende verpasst

Von red 05. Dezember 2016 - 04:00 Uhr

Im Fall der ermordeten Studentin hat die Polizei in Freiburg einen Tatverdächtigen gefasst.Foto: dpa

Österreich wählt einen neuen Präsidenten, der VfB siegt auswärts und in Stuttgart herrscht wieder Feinstaubalarm – was Sie am vergangenen Wochenende verpasst haben.

Stuttgart - Das Smartphone auslassen und sich endlich mal Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben nehmen – dazu reicht die Zeit oft nur am Wochenende. Für all diejenigen, die eine Weile nachrichtenabstinent waren, haben wir hier die wichtigsten Ereignisse des Wochenendes zusammengefasst.

Die fünf wichtigsten Nachrichten aus Stuttgart und Baden-Württemberg

Die Polizei hat im Fall der getöteten Studentin aus Freiburg einen Verdächtigen gefasst. Lesen Sie hier, wie die Ermittler dem jungen Mann auf die Spur kamen.

Der VfB Stuttgart gewinnt gegen den FC Erzgebirge Aue mit 4:0 – wie sich die Spieler dabei geschlagen haben, lesen Sie in unserer Einzelkritik.

Feinstaubalarm in Stuttgart und kein Ende in Sicht – hier geht es zum Artikel.

Ehre für das Ehrenamt: Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat in Stuttgart Menschen für ihr Engagement ausgezeichnet – in diesem Bericht werden einige von ihnen vorgestellt.

Lassen sich die Verkehrsprobleme in Stuttgart mit einer Seilbahn lösen? Experten sollen das prüfen, heißt es in diesem Artikel.

Ein Hund hat sein Frauchen in Stuttgart davor bewahrt, ausgeraubt zu werden – die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Die fünf wichtigsten Nachrichten aus Deutschland und der Welt

Die Österreicher wählten am Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Wer die Wahl für sich entscheiden konnte, erfahren Sie hier.

Kuba hat in einer Trauerfeier Abschied von Fidel Castro genommen. Hier gibt es die Bilder.

Durch einen Brand auf einer Party in den USA sind mehrere Menschen ums Leben gekommen – zum ausführlichen Bericht.

Wie Donald Trump China provoziert hat, lesen Sie hier.

Italien hat am Sonntag über eine Verfassungsreform abgestimmt – und über die Zukunft der Regierung Renzi. Hier geht es zum vorläufigen Ergebnis der Abstimmung.