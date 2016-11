Nachrichten aus Stuttgart und der Welt Das haben Sie am Wochenende verpasst

Von red 28. November 2016 - 04:00 Uhr

Auf der Autobahn 8 an der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen gab es am Samstag einen schweren Unfall.Foto: SDMG

In Stuttgart werden mehrere Passanten fast von einem Baum erschlagen, Bürger demonstrieren gegen die Abmontage von Sitzbänken in der Königstraße und bei Möhringen gibt es einen schlimmen Unfall – wir geben einen Überblick über die Ereignisse, die Sie am Wochenende verpasst haben.

Stuttgart - Lange ausschlafen, entspannt frühstücken und das miese Wetter gekonnt ignorieren: Was gibt es Schöneres, als das Wochenende auf diese Art zu verbringen? Klar, dass das Smartphone dann auch mal ausgeschaltet bleibt.

Sollten auch Sie sich am Wochenende weitgehend aus dem Nachrichtenstrom zurückgezogen haben, geben wir Ihnen hier einen Überblick, was Sie am Samstag und Sonntag verpasst haben.

Die fünf wichtigsten Nachrichten aus Stuttgart und Baden-Württemberg

* Am Samstagabend kam es zu einem schlimmen Unfall bei Stuttgart: Auf der Autobahn 8 an der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen wurden mehrere Fahrzeuge in einen Crash verwickelt – drei Menschen erlitten Verletzungen. Ein 41-jähriger Autofahrer wollte auf die Autobahn auffahren und kam aus noch ungeklärter Ursache gegen den neben ihm fahrenden Wagen eines 21-Jährigen.

* Es duftete nach frischen Maronen, heißem Glühwein und leckerem Lebkuchen: Am ersten Weihnachtsmarkt-Wochenende strömten die Menschen in die adventliche Stuttgarter Budenstadt. Wir haben die Bilder der winterlichen Sause vom Freitag- und Sonntagabend.

* Bei einer Demonstration am Samstag wurde in der Stuttgarter Königstraße gegen die Abmontage von Bankrondellen protestiert. Die Stadt will mit dem Vorhaben Brennpunkte entschärfen, Gegner der Maßnahme bezeichnen diese Politik als „unmenschlich“.

* Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) will die Abschiebepraxis von abgelehnten Asylbewerbern drastisch verschärfen. Laut einem Positionspapier sollen die Abschiebehaft ausgeweitet, Sozialleistungen gekürzt und ein Rückführungszentrum in Ägypten eingerichtet werden.

* Mehrere Passanten werden in Stuttgart fast von einem Baum erschlagen: Eine morsche und etwa zehn Meter hohe Weide stürzt am Feuersee um. Sie fiel genau an die Stelle, an der sich zuvor die Passanten aufhielten.

Das sind die fünf wichtigsten Nachrichten aus Deutschland und der Welt

* Mehr als 100 Lufthansa-Flüge blieben am Samstag am Boden. Es war der vierte Tag des Pilotenstreiks, kommende Woche soll weiter gestreikt werden. Eine Lösung des Konflikts ist nicht absehbar.

*Er war der am längsten regierende Staatschef des 20. Jahrhunderts. Am Samstag ist Fidel Castro, Kubas Maximo Lider, mit 90 Jahren gestorben. Was von seiner Revolution bleibt, ist ungewiss.

*Nico Rosberg hat es geschafft: Als dritter Deutscher nach Michael Schumacher und Sebastian Vettel krönt er sich am Sonntag zum Formel-1-Weltmeister.

* Der Bundestagsvizepräsident und frühere CDU-Generalsekretär Peter Hintze ist tot. Hintze ist in der Nacht zum Sonntag im Alter von 66 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

* In Frankreich hat Ex-Premierminister François Fillon die Stichwahl der französischen Konservativen für die Präsidentschaftskandidatur laut Teilergebnissen gewonnen.

* Das Wahlkampf-Lager der unterlegenen US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton unterstützt eine Neuauszählung der Wahlstimmen in drei Bundesstaaten und will sich aktiv an den Prozeduren beteiligen.