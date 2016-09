Nachrichten aus Stuttgart und der Welt Das haben Sie am Wochenende verpasst

Von jfi 19. September 2016 - 04:04 Uhr

In Suttgart protestierten zwischen 20.000 und 40.000 Menschen gegen die Freihandelsabkommen.Foto: dpa

Die große Anti-TTIP-Demo in der Innenstadt, der Sieg des VfB Stuttgart in Kaiserslautern und die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin: Wir bieten einen Überblick darüber, was Sie am Wochenende verpasst haben.

Das waren die fünf wichtigsten Meldungen aus Stuttgart und Baden-Württemberg

* Bei der Demonstration gegen Ceta und TTIP in der Innenstadt blieb das befürchtete Verkehrschaos weitgehend aus, die Proteste verliefen friedlich.

* Der VfB Stuttgart gewinnt sein Auswärtsspiel auf dem Betzenberg relativ souverän. Die Trainerfrage ist zumindest bis zum Spiel gegen Braunschweig geklärt.

* Der Streit über die steigenden Kosten für Stuttgart 21 hält an. Nun wirft die Bahn-Projektgesellschaft Stuttgart-Ulm dem Rechnungshof vor, mit veralteten Zahl zu arbeiten.

* Ein 19-Jähriger ist betrunken in den Gegenverkehr gerast. Seine beiden Mitfahrerinnen werden bei dem Unfall schwer verletzt.

* Am Sonntag schließt das Bad Berg für zwei Jahre. Seine Anfänge reichen 160 Jahre zurück.

Das waren die fünf wichtigsten Meldungen aus Deutschland und der Welt

* Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin kann SPD-Regierungschef Michael Müller weiter regieren, die CDU sinkt auf ein historisches Tief und die AfD zieht in das Berliner Landesparlament ein.

* In New York explodierte am Samstag eine Bombe. 29 Menschen wurden dabei verletzt. Der Anschlag gibt Rätsel auf.

* Die US-Luftwaffe hat Einheiten der syrischen Armee bombardiert und dem IS damit Geländegewinne ermöglicht. Die Waffenruhe in Syrien steht nun auf der Kippe.

* Nico Rosberg hat das Formel-1-Rennen in Singapur gewonnen und die Führung in der WM-Wertung übernommen.

* Ein falscher Geisel-Alarm hat in Paris Angst vor einem neuen Terroranschlag ausgelöst.