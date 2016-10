Nachrichten aus Stuttgart und der Welt Das haben Sie am Wochenende verpasst

Von red 17. Oktober 2016 - 04:00 Uhr

Die Brückensprengung an der A8 war ein zentrales Thema am Wochenende.Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Eine Brückensprengung in der Region, ein turbulenter SEK-Einsatz und die Niederlage des VfB Stuttgart. Diese und weitere wichtige Meldungen vom Wochenende aus Stuttgart und der Welt lesen Sie hier.

Stuttgart - Das Wetter war am Wochenende ja nach dem Hänger der vergangenen Woche wieder recht goldig und hat bestimmt so manchen nach draußen gelockt. Wer also lieber an der frischen Luft war und den Nachrichtenstrom nicht ununterbrochen mitbekommen hat, kein Problem.

Wir geben hier einen Überblick, was Sie am Wochenende in Stuttgart und Region sowie in Deutschland und der Welt verpasst haben.

Die wichtigsten Geschichten aus Stuttgart und Baden-Württemberg

* In Ludwigsburg findet ein turbulenter SEK-Einsatz nach 20 Stunden sein Ende

* In Korntal-Münchingen geht ein Bürgerentscheid zu einem geplanten Flüchtlingsheim über die Bühne

* Am frühen Samstagmorgen wird die Brücke „Rotes Steigle“ zwischen Stuttgarter Kreuz und Leonberger Dreieck gesprengt. Dafür wurde ab Freitagabend die A8 vollgesperrt. Das ganz große Verkehrschaos blieb aus.

* Der VfB Stuttgart erleidet in Dresden eine deftige Niederlage. Entsprechend fällt die Kritik der einzelnen Spieler aus.

* 90 Millionen Euro – dieser höchste Lottogewinn, den es jemals in Deutschland gab, ging am späten Freitagabend an einen Eurojackpot-Tipper aus dem Schwarzwald.

* Mehr als 10.000 Kulturinteressierte haben an der Stuttgartnacht teilgenommen

Die wichtigsten Geschichten aus Deutschland und der Welt

* Juristen halten die Landtagswahl in Sachsen für ungültig, weil die AfD einen Kandidaten von der Liste gestrichen hatte. Am Wochenende wurden Stimmen nach Neuwahlen laut.

* Horst Seehofer kündigt an, im nächsten Jahr kürzer zu treten

* In Venedig werden zwei Deutsche vermisst.