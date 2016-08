Nachrichten aus Stuttgart und der Welt Das haben Sie am Wochenende verpasst

Von red 29. August 2016 - 06:00 Uhr

Bei Porsche in Weissach ist es am Wochenende zu einem Brand gekommen.Foto: SDMG

Brand bei Porsche, Transfergerüchte beim VfB und eine traumhafte Hochzeit – wir bieten einen Überblick darüber, was am Wochenende in Stuttgart und der Welt passiert ist.

Stuttgart - An diesem Wochenende war es noch ein Mal richtig heiß. Falls Sie also lieber das Wetter draußen genossen haben und sich vom Tagesgeschehen mehr oder weniger verabschiedet haben, geben wir Ihnen hier einen Überblick, was Sie am Wochenende alles verpasst haben.

Das sind die fünf wichtigsten Nachrichten aus Stuttgart und Baden-Württemberg

* Bei einem Brand auf dem Porsche-Gelände in Weissach ist ein Schaden von bisher nicht bekannter Höhe entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache gestalten sich schwierig. Alles Wichtige zum Großbrand.

* Nach dem Sieg gegen den SV Sandhausen am Freitag, machte der VfB Stuttgart am Wochenende mit Transfergerüchten auf sich aufmerksam.

* Das Kleinkind einer 21 Jahre alten Mutter ist im Neckar bei Mosbach ertrunken. Die Frau wollte ihrem Baby noch helfen, brachte sich aber selbst in Gefahr. Die ganze Geschichte.

* Das Wochenende in Stuttgart und der Region war sonnenreich und heiß und ging mit Gewittern zu Ende. Die ersten Regengüsse zogen bereits am Vormittag über die Region. Die Bilder dazu haben wir in einer Galerie versammelt.

* Der diesjährige Schäferlauf in Markgröningen (Landkreis Ludwigsburg) verlangte den Teilnehmern einiges ab. Hier geht es zu den Bildern.

Diese fünf Meldungen aus Deutschland und der Welt haben sie verpasst

* Die Kanzlerin und der Stuttgarter Regierungschef haben sich getroffen. Das weckt Spekulationen über ein schwarz-grünes Bündnis nach der Bundestagswahl und Kretschmann als möglichen Gauck-Nachfolger. Der Stand der Dinge.

* Nach den schweren Erdbeben in Italien wurde bei einem Staatsakt Abschied von den Opfern genommen. Doch auch kritische Fragen werden laut.

* Privat und doch öffentlich: Schauspieler Samuel Koch und Seriendarstellerin Sarah Elena Timpe haben sich das Ja-Wort gegeben. Wir haben die Bilder.

* Die türkischen Streitkräfte rücken immer tiefen nach Syrien vor. Auch viele Zivilisten geraten ins Visier. Eine Zusammenfassung der Geschehnisse am Wochenende.

* Nach der Sturzflut in Braunsbach wächst die Ungeduld. Die Menschen würden gerne mit dem Wiederaufbau beginnen, doch die Versicherungen haben Urlaubszeit und die Handwerker Sommerpause.