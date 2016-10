Nachrichten aus Stuttgart und der Welt Das haben Sie am langen Wochenende verpasst

Von red/rmu 04. Oktober 2016 - 04:00 Uhr

Bei der Demo gegen die AfD-Veranstaltung ist es zu vereinzelten Rangeleien gekommen.Foto: dpa

VfB-Spiel, AfD-Demo in Stuttgart und aufgeheizte Stimmung bei der Einheitsfeier in Dresden – wir bieten einen Überblick darüber, was am langen Wochenende passiert ist.

Stuttgart - Ausschlafen, frühstücken und spazieren, Freunde und Familie treffen. Was gibt es Schöneres, als das Wochenende in Ruhe zu genießen? Klar, dass da das Smartphone auch mal unangetastet bleibt.

Wenn auch Sie sich an diesem Wochenende aus dem Nachrichtenstrom zurückgezogen haben, geben wir Ihnen hier einen Überblick, was Sie am Wochenende verpasst haben.

Das sind die fünf wichtigsten Geschichten aus Stuttgart und Baden-Württemberg:

*Dank dem Sieg des VfB Stuttgart klettern die Schwaben auf den dritten Platz der zweiten Bundesliga.

*Etwa 300 Personen haben am Montagabend in Stuttgart gegen eine AfD-Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit protestiert.

*Für 24 Stunden hat die Stuttgarter Bundespolizei aus ihrem Alltag rund ums Cannstatter Volksfest getwittert.

*Zum Quartal ist wieder der Stuttgarter Immobilienatlas veröffentlicht worden – mit unerfreulichen Zahlen für Kaufwillige.

*Ein Unbekannter hat in Stuttgart-Mitte zwei junge Männer niedergestochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Das sind die fünf wichtigsten Geschichten aus Deutschland und der Welt:

*Bei den Einheitsfeierlichkeiten in Dresden haben mehrere hundert Menschen die geladenen Politiker lautstark beschimpft. Hier geht es zu unserem Liveticker zum Nachlesen.

*Sigmar Gabriel hat bei einem Flug nach Teheran kein gutes Haar an der Deutschen Bank gelassen.

*Kim Kardashian ist in ihrem Hotelzimmer in Paris überfallen und ausgeraubt worden.

*Der Japaner Yoshinori Ohsumi gewinnt den Medizin-Nobelpreis. Was er erforscht hat.

*Der italienische Weltmeister Massimo Rossi ist bei einem Motorbootrennen auf der Mosel tödlich verunglückt.