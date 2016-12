Nachrichten aus Stuttgart und aller Welt Das haben Sie am Wochenende verpasst

Von red 19. Dezember 2016 - 04:00 Uhr

Late-Night-Shopping auf der Königstraße: Viele kauften bis spät in die Nacht die letzten Weihnachtsgeschenke in Stuttgart.Foto: 7aktuell.de/Christian Euler

Was war los am Wochenende in Stuttgart und der Welt? Wir haben die wichtigsten Nachrichten und Ereignisse der vergangenen Tage für Sie zusammengetragen.

Stuttgart - Das Smartphone auslassen und sich endlich mal Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben nehmen – dazu reicht die Zeit oft nur am Wochenende. Für all diejenigen, die eine Weile nachrichtenabstinent waren, haben wir hier die wichtigsten Ereignisse des Wochenendes zusammengefasst.

Die wichtigsten Nachrichten aus Stuttgart und Baden-Württemberg

Bittere Niederlage: Der VfB Stuttgart geht mit einem Dämpfer in die Winterpause.

Feinstaub: Stuttgart wird die schlechte Luft einfach nicht los – die Werte bleiben unverändert hoch.

Steh auf für Aleppo: Bundesweit wurde zu Demonstrationen für Frieden in Syrien aufgerufen. In Stuttgart versammelten sich über 2000 Menschen auf dem Marienplatz.

Lange Einkaufsnacht in Stuttgart: So zufrieden waren die Händler.

Claudia Martin tritt aus der AfD aus und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Partei.

Großeinsatz der Polizei im Kinopalast am ZKM in Karlsruhe. Besucher hatten einen verdächtigen Mann mit Rucksack im Kinosaal gemeldet.

Nach dem Mord in Freiburg wird die Kritik an der Politik immer lauter.

Die wichtigsten Nachrichten aus Deutschland und der Welt

Der mutmaßliche U-Bahn-Treter von Berlin sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Bei einem Anschlag in der Türkei sterben 13 Soldaten – weitere 48 Menschen werden verletzt.

Umweltministerin Hendricks: Großstädte sollen Fahrverbote für Diesel erlassen können.

Untersagt türkische Elite-Schule Weihnachtsbräuche? Die Schulleitung dementiert.