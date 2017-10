Nachgefragt zu Spendenkonzert Ludwigsburg Rock und Pop zu einem ernstem Thema

Von Patricia Elsner 19. Oktober 2017 - 16:02 Uhr

Foto: privat

Krebskranken Kindern helfen und dabei unterhalten: Das ist das Ziel der Musiker, die bei einem Benefizkonzert am Samstag, 21. Oktober, in der Friedenskirche Ludwigsburg auftreten. Die Sängerin Petra Rennings erklärt im Interview, was es zu hören gibt und wer auftritt.

Ludwigsburg - Rund 50 Musiker wollen am Samstag, 21. Oktober, die Friedenskirche in Ludwigsburg rocken. Die Einnahmen der Veranstaltung des Vereins „Was uns am Herzen liegt“ sind für krebskranke Kinder bestimmt. 2015 gab es so ein Benefizkonzert schon einmal. Petra Rennings sang auch damals mit.

Frau Rennings, was ist das für ein Konzert?

Mit „Was uns am Herzen liegt“ wollen wir gute Musik und Spaß verbinden und dabei kranken Kindern helfen. Denn die Einnahmen aus dem Konzert gehen zu 100 Prozent an die Initiative Hopps.

Was ist das für eine Initiative?

Hopps steht für „Häusliche onkologische pädiatrische Pflege Stuttgart“ und ist ein Projekt, bei dem krebskranke Kinder und Jugendliche zu Hause betreut und gepflegt werden. Ärzte und Krankenpfleger des Olgahospitals in Stuttgart besuchen die Kinder regelmäßig und sorgen dafür, dass die Kinder zuhause betreut werden können. Damit sollen den Kindern die Besuche und Aufenthalte im Krankenhaus erspart werden. Diese Angelegenheit liegt uns allen sehr am Herzen. Nur weil das ein ernstes Thema ist heißt das jedoch nicht, dass wir ernste Lieder singen.

Was singen Sie denn? Und wer tritt auf?

Von Klassik, Rock, Pop und sogar Musicalmusik ist alles dabei. Unter anderem wird der amerikanische Saxofonist Sir Waldo Weathers , der lange Mitglied der James Brown Band war, auftreten. Außerdem hat der Gitarrist der Band Glasperlenspiel sein Kommen zugesagt. Mit dabei sind auch der Rocksänger Jonny Akehurst, der bei der Sendung „Voice of Germany“ mitgemacht hat, und der Tübinger Chor Voice Cream.

Das klingt nach einem straffen Programm.

Ist es auch. Dem Publikum wird einiges geboten, dabei kommt der Spaß aber auch für uns nicht zu kurz. Es ist echt toll, mit den anderen Solisten zusammenzuarbeiten. Denn neben unseren eigenen Soloauftritten sind viele von uns mehrmals auf der Bühne, um im Hintergrund die Kollegen gesanglich zu unterstützen.

Und wieso treten Sie ausgerechnet in der Friedenskirche auf?

Weil die Akustik in der Kirche unglaublich schön ist, und weil das Konzert durch die Location etwas ganz Besonderes bekommt. Wir sind froh, dass wir die Möglichkeit haben, in der Kirche aufzutreten.

Gibt es denn noch Karten?

Ja, an der Abendkasse. Der Eintritt kostet 25 Euro, Da es in der Kirche keine Platzkarten gibt empfiehlt es sich, frühzeitig zu kommen. Der Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.