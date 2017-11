Nachgefragt mit Ulli Heyd 23 Künstler spenden 23 Bilder

Von Patricia Elsner 02. November 2017 - 15:31 Uhr

Ulli Heyd sammelt für das Jubiläum der Stadt. Foto: privat

Ein Gesicht aus den Gesichtern der Korntal-Münchinger. Das will der dortige Kunstverein realisieren. Dafür braucht er jedoch Geld. Viel Geld, das der Verein im Moment nicht hat. Mit einer besonderen Verkaufsaktion soll dieses Problem gelöst werden.

Korntal-Münchingen - Bei der Jahresausstellung des Kunstvereins Korntal-Münchingen von Dienstag, 7. November, bis Sonntag, 12. November, in der Stadthalle Korntal können die Besucher Schnäppchen machen. Der Beginn der Ausstellung ist am Dienstag um 19.30 Uhr. Wer früh kommt, ist im Vorteil. Was es damit auf sich hat, erklärt Ulli Heyd vom Kunstverein.

Frau Heyd, was ist das für eine Aktion, die während der Jahresausstellung stattfindet?

23 Künstler aus Korntal-Münchingen haben für die Jahresausstellung je ein Bild gespendet. Diese Bilder werden bei der Ausstellung neben den anderen Bildern der ausstellenden Künstler aufgehängt und für je 100 Euro verkauft. Das gekaufte Bild kann man dann gleich mitnehmen. Der Erlös aus dem Verkauf geht an ein Kunstprojekt, das wir für das 200-Jahr-Jubiläum der Stadt Korntal-Münchingen planen.

Und wie sieht dieses Projekt aus?

Unter dem Titel „Das sind wir“ soll aus den Gesichtern der Korntaler, Münchinger und Kallenberger in einer Art Fotocollage ein großes Gesicht der Stadt entstehen. Der Fotokünstler Wolf N. Helzle hat schon mehrere solche Bilder erstellt und zum Beispiel das Gesicht Oberschwabens erstellt. Ihn würden wir gerne mit dem Bild des Gesichts von Korntal-Münchingen beauftragen. Ob das klappt, hängt jedoch vom Verkaufserfolg der Bilder bei der Jahresausstellung ab.

Wie das denn?

Das Kunstwerk kostet den Verein und die Stadt Geld, das wir momentan noch nicht haben. Bürgermeister Joachim Wolf will sich bei den ansässigen Firmen darum bemühen, Sponsorengelder zu bekommen. Der Beitrag des Kunstvereins zu dem Projekt soll durch der Verkauf der Bilder erwirtschaftet werden.

Wie viel Geld benötigen Sie denn?

Mit etwa 2500 Euro können wir ein Bild mit rund einhundert Personen zusammenstellen. Schöner wäre es jedoch, wenn wir um die tausend Gesichter der Stadt in dem Kunstprojekt vereinen könnten. Dafür bräuchten wir aber mindestens 8000 Euro.

Wer kann denn ein Gesicht der Stadt werden?

Jeder, der Interesse hat. Einige Personen haben sich dafür schon vormerken lassen. Sobald wir aber wissen, dass das Kunstprojekt stattfindet, werden wir noch mal die Werbetrommel rühren und Freiwillige für das Projekt suchen.

Wo soll das fertige Bild dann hängen?

Zuerst einmal im Kunstverein. Wenn die porträtierten Einzelpersonen einverstanden sind, dann vielleicht auch mit den Einzelbildern. Danach soll eine der Fotocollagen im Rathaus in Korntal und ein Bild im Münchinger Rathaus oder Heimatverein einen festen Platz finden.