Nachfolge-Musical für „Tanz der Vampire“ „Bodyguard“ kommt nach Stuttgart

Von Uwe Bogen 28. März 2017 - 18:49 Uhr

Szene aus dem Musical „Bodyguard“ in Köln, das im Herbst nach Stuttgart wechselt.Foto: Musical Dome

Im Herbst feiert das Musical „Bodyguard“ Premiere im Palladium-Theater in Stuttgart. Die Bühnenfassung des Kino-Blockbusters löst „Tanz der Vampire“ ab. Dies hat unsere Zeitung am Dienstag erfahren.

Stuttgart - Offiziell hält sich die Stage Entertainment noch bedeckt. Unternehmenssprecher Stephan Jaekel erklärte auf Anfrage unserer Zeitung, er wisse „vor dem 2. April“ nichts davon. Dabei suchen die Musicalmacher bereits Darsteller für die Show „Bodyguard“, die noch bis zum 27. August im Kölner Musical Dome gespielt wird. In einem Auditionsaufruf, der unserer Zeitung vorliegt, heißt es, dass sich Sänger und Schauspieler für die Co-Produktion von der BB Group und der Stage Entertainment für die Stuttgarter Inszenierung bewerben können. Ein Ticketbüro bestätigte uns, dass der Vorverkauf für „Bodyguard“ bereits am kommenden Donnerstag beginnt. Die Premiere im Palladium ist für den 28. September geplant. „Tanz der Vampire“ verabschiedet sich im Sommer aus dem SI-Centrum.

Musical nach dem Film mit Whitney Houston

Deutschland-Premiere von „Bodyguard“ war im November 2015 in Köln. Die Betreiber sprechen von einem großen Erfolg. Bei über 500 Vorstellungen seien bisher über eine halbe Million Tickets verkauft worden. Am 27. August 2017 endet nach 22 Monaten die Spielzeit des Musicals in Köln, in dem es um die glamouröse Welt von Hollywood geht. Eine weitere Verlängerung sei nicht möglich, heißt es, da die Show nun in Stuttgart fortgesetzt werde.

Die Geschichte kennen viele aus dem Film von 1992 mit Whitney Houston und Kevin Costner in den Hauptrollen: In Hollywood trifft die exzentrische Soul-Diva Rachel Marron auf den unnachgiebigen Bodyguard Frank Farmer. Die Stage Entertainment will „Mary Poppins“ noch ein Jahr in Stuttgart spielen. Als Nachfolge-Show ist dann „Alladin“ geplant.