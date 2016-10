Grusel-Clowns "Das Lachen bleibt im Hals stecken"

Von Wolfgang Molitor 25. Oktober 2016 - 14:10 Uhr

Grusel-Clowns überziehen Deutschland mit ihren Angriffen. Foto: AFP

Audio-Kommentar - Überall in Deutschland treiben derzeit Grusel-Clowns ihr Unwesen, erschrecken und verletzen Menschen. Der Schrecken muss ein Ende haben. Jetzt. Wolfgang Molitor kommentiert.

Stuttgart - Kein Tag vergeht mehr, an dem nicht irgendein Grusel-Clown in Deutschland auf sich aufmerksam macht, Passanten erschreckt oder sogar verletzt. Gerade jetzt, kurz vor Halloween, nimmt der Trend bedrohlich an Fahrt auf. Nicht selten tauchen hinterher von den Taten auch noch Videos im Netz auf.

Hat der Schrecken bald ein Ende? Und musste es überhaupt so weit kommen? "Wer das für eine bodenlose Schweinerei hält, ist beileibe kein Spaßverderber", kommentiert Wolfgang Molitor zum aktuellen Trend aus den USA.