Nach Vergewaltigung auf Uni-Toilette Verdächtiger in München festgenommen

Von red/dpa 31. Januar 2017 - 12:36 Uhr

Die Polizei hat am Montag einen Verdächtigten festgenommenFoto: dpa, Archiv

Nach der Vergewaltigung einer Studentin auf der Uni-Toilette am Freitag hat die Polizei einen Verdächtigten am Montagabend festgenommen.

München - Nach der Vergewaltigung einer Studentin auf einer Universitätstoilette in München ist am Montag ein Verdächtiger festgenommen worden. Der Mann sei „in den Gebäuden der Ludwig-Maximilians-Universität gegen 18.00 Uhr“ von Beamten abgeführt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Nun werde überprüft, ob es sich tatsächlich um den Mann handele, der am Freitag eine Studentin vergewaltigt und erheblich verletzt hatte.

Die 25-Jährige hatte eine Damentoilette der Universität aufgesucht, als ihr ein unbekannter Mann folgte, wie die Polizei mitteilte. Mit roher Gewalt öffnete dieser demnach die Kabinentür, hinter der die junge Frau war, und habe sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert.

Die Studentin wehrte sich trotz eines noch nicht verheilten Armbruchs heftig, doch letztlich erfolglos. Sie verletzte den Täter allerdings mit einem Biss in die Hand. Sie selbst erlitt Prellungen und Kratzwunden und zog sich erneut einen Armbruch zu. Der Täter flüchtete unerkannt, eine Fahndung verlief zunächst ergebnislos. Der jungen Frau, die ihn in ein Gespräch verwickelte, sagte er den Angaben zufolge noch, er sei „Max, 20 Jahre, Student der Mathematik, zweites Semester“.