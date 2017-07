Nach Verfolgungsjagd mit Polizei Auto fährt Treppe zur Berliner U-Bahn hinunter

Von red/dpa 30. Juli 2017 - 21:20 Uhr

Das von der Polizei verfolgte Auto landete auf der Treppe einer Berliner Haltestelle. Foto: dpa

Die Verfolgungsjagd mit der Polizei endete für einen Fahrer zunächst auf den Treppen hinab zu einer U-Bahn-Haltestelle in Berlin. Im Anschluss wurde er festgenommen.

Berlin - Ein Auto ist bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei die Treppe einer U-Bahn-Station in Berlin hinabgefahren. Das Fahrzeug sei am Sonntag auf einem Zwischengeschoss am Rathaus Spandau steckengeblieben, teilten Polizei und Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand. Laut Feuerwehr hielten sich zu dem Zeitpunkt viele Menschen dort auf.

Kennzeichen war zur Fahndung ausgeschrieben

Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte ein Streifenwagen das Fahrzeug verfolgt, weil die Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben waren. Vermutlich habe der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren und sei damit von der Straße abgekommen. Er wurde festgenommen.

Die Feuerwehr rückte mit schwerem Gerät aus. Die Bergung werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte ein Sprecher. „Sie wird schwierig werden.“ Erst Ende Mai war in Berlin ein Auto die Treppe zu einer U-Bahn hinabgefahren. Bei dem Unfall an der Bernauer Straße wurden mehrere Menschen verletzt.