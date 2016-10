Nach Unfall bei Königsbronn Bahnstrecke wieder frei

Von red/dpa 22. Oktober 2016 - 10:09 Uhr

Nach dem schweren Zugunglück bei Königsbronn ist die Bahnstrecke zwischenzeitlich wieder freigegeben. Ein Lastwagenfahrer war bei dem Unfall ums Leben gekommen.





7 Bilder ansehen

Königsbronn - Nach dem Zusammenstoß eines Regionalzuges mit einem Lastwagen an einem Bahnübergang bei Königsbronn (Kreis Heidenheim) ist die Bahnstrecke zwischen Ulm und Aalen wieder für den Zugverkehr freigegeben. „Seit Freitagabend fahren die Regionalzüge wieder planmäßig“, sagte ein Sprecher der Bahn in Berlin am Samstag. Die Reparaturarbeiten an dem Bahnübergang dauern noch an.

Mehr zum Thema

Bei dem Unfall am Freitagvormittag war der 55 Jahre alte Fahrer des Lastwagens tödlich verletzt worden, als er beim Rangieren auf dem Bahnübergang stecken geblieben war. In dem Regionalzug wurden sechs Menschen leicht verletzt.