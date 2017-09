Nach Überfall in Fellbach Die brutalen Täter sind immer noch auf der Flucht

Von red 02. September 2017 - 09:37 Uhr

Unbekannte Täter überfallen einen Mann in Fellbach – und machen sich aus dem Staub. Auch am Samstagmorgen hat die Polizei noch keine Spur zu den brutalen Tätern.





Fellbach - Nach dem brutalen Überfall in einer Wohnung in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) (wir berichteten) sind die Täter weiter auf der Flucht. „Bislang sind keine Festnahmen erfolgt“, sagte ein Sprecher der Polizei unserer Online-Redaktion am Samstagmorgen. „Alle drei Täter sind noch flüchtig. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen“ Es sei bislang noch nicht klar, wer die Täter sind und was sie wollten.

Am Freitagabend war es in der Esslinger Straße zu einem brutalen Überfall in einer Wohnung gekommen. Dabei griffen die Täter einen älteren Mann an und verletzten diesen. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten wurden keine Gegenstände entwendet. Der Mann wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.