Nach Überfall in Bad Cannstatt Sechs Verdächtige in Paris festgenommen

Von red 17. November 2017 - 11:13 Uhr

Französische Beamte nahmen die fünf Männer und eine Frau im Alter zwischen 32 und 38 Jahren im Raum Paris fest. Foto: Phillip Weingand / Symbolbild

In Paris werden sechs verdächtige Personen festgenommen, die einen Überfall auf eine Schmuck-Ausstellerin in Bad Cannstatt verübt haben sollen. Bei ihnen werden Teile der Beute sichergestellt.

Stuttgart/Paris - Französische Polizeibeamte haben am Montag in einem Vorort von Paris sechs Tatverdächtige festgenommen, die im Verdacht stehen, am Überfall auf eine Schmuck-Ausstellerin am 12. November 2017 in Stuttgart-Bad Cannstatt beteiligt gewesen zu sein.

Die französischen Beamten nahmen die fünf Männer und eine Frau im Alter zwischen 32 und 38 Jahren im Raum Paris fest und fanden bei ihnen auch Teile der Beute. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte gegen alle sechs Tatverdächtigen Haftbefehle. Nach den bisherigen Ermittlungen kundschafteten die Festgenommenen bereits im Laufe des Nachmittags den Tatort und das Opfer aus. Dabei trugen sie teilweise Warnwesten und auffällige Mützen.

Flucht über Landesgrenze

Nach der Tat flüchteten die Täter in einem silbernen BMW Kombi mit italienischem Kennzeichen in Richtung der Straße Auf der Steig. Auf Höhe der Hausnummer 12 stellten die Täter den BMW ab und flüchteten mit einem Fahrzeug mit Hamburger Kennzeichen über die Löwentorstraße in Richtung Pragstraße.

Am Kreisverkehr Löwentorstraße/Sparrhärmlingweg fuhren sie dabei auf dem Radweg an einer roten Ampel vorbei. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die Täter in dem Fahrzeug mit Hamburger Kennzeichen sowie mit einem weiteren Auto, einem Audi mit Schweizer Kennzeichen, auf der Autobahn A8 über Straßburg nach Frankreich gefahren sind. Die Ermittler sicherten in dem BMW umfangreiche Spuren, die nun ausgewertet werden müssen.

Die Polizei sucht nach Hinweisen

Die Ermittlungen dauern an. Die Ermittlungsgruppe Phoenix sucht deshalb weitere Zeugen, insbesondere einen Mann, der dem silbernen BMW auf dem Parkplatz hinterhergerannt ist.

- Wer kann Angaben zu den von den Tätern benutzten Fahrzeugen machen, insbesondere Autofahrer, die von den Flüchtenden am Kreisverkehr Löwentorstraße/Sparrhärmlingweg überholt wurden?

- Wer hat bereits während der Schmuck- und Antiquitätenmesse verdächtige Personen, vor allem mit Warnwesten und Basecap-Mützen bekleidet, in der Halle oder der näheren Umgebung gesehen?

- Wer kann Hinweise zu dem Audi mit Schweizer Kennzeichen geben?

- Wer hat die Fahrzeuge oder verdächtige Personen bereits Tage vor der Tat im Bereich Hallschlag gesehen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990 5778 entgegen.