Nach Überfall auf 17-Jährigen Polizei sucht mit Phantombild nach Täter

Von red/dja 24. Mai 2017 - 16:27 Uhr

Die Polizei sucht nach diesem Mann.Foto: Polizei Ludwigsburg

Drei junge Männer schlagen an einem Abend im April offenbar unvermittelt auf einen Jugendlichen ein. Die Polizei sucht nun mit einem Phantombild nach einem mutmaßlichen Täter.

Böblingen - Mit einem Phantombild sucht die Polizei nach den noch unbekannten Tätern, die am 21. April 2017 in der Spitzholzstraße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) einen 17-Jährigen überfallen hatten.

Laut Polizei wartete der Jugendliche auf der Bank einer Bushaltestelle. Gegen 17:50 Uhr gingen drei fremde junge Männer auf ihn zu. Einer versetzte ihm unvermittelt einen Schlag ins Gesicht. Sie zogen ihn von der Bank und hielten ihn fest, worauf der Schläger seinen Geldbeutel mit einer geringen Menge Bargeld und verschiedenen Ausweisen klaute.

Polizei gibt Phantombild heraus

Anschließend flüchtete das Trio in Richtung des Gymnasiums bei den Pfarrwiesen. Es soll sich um drei Männer mit dunklen Haaren und dunklem Hautteint im Alter von etwa 20 Jahren gehandelt haben.

Nach dem Verdächtigen, der dem 17-Jährigen den Schlag versetzte, wird nun mit dem Phantombild gefahndet. Er ist 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur, ein Muttermal unter dem linken Auge und einen kurzen Vollbart. Bekleidet war er mit einem roten Kapuzenpullover. Seine beiden Komplizen sind etwa 1,70 Meter groß. Einer der beiden hat ebenfalls eine normale Statur und einen kurzen Vollbart. Er war bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug.

Drei Beschreibungen veröffentlicht

Der dritte im Bunde ist von kräftiger Statur, trug eine schwarze Trainingsjacke, eine blaue Jeanshose und schwarze Turnschuhe. Hinweise bitte an die Kriminalpolizeidirektion Böblingen unter der Telefonnummer 07031/13-00.