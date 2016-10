Nach Tweet über Flüchtlinge Viel Schelte für Sophia Thomalla

Von red 01. Oktober 2016 - 20:11 Uhr

Muss viel Kritik einstecken für ihren Tweet: Sophia Thomalla.Foto: Twitter/@snicklink

Mit ihrem Tweet, in dem Sophia Thomalla kleine Brüste mit Flüchtlingen verglichen hat, muss die Schauspielerin viel Kritik einstecken. Kaum jemand hält die Aktion für geglückt.

Stuttgart - Die Emotionen kochten hoch im Netz, nachdem das Modell Sophia Thomalla in einem Tweet kleine Brüste mit Flüchtlingen verglich und sinngemäß meinte, beides sei zwar in der Welt, aber nicht sonderlich erwünscht. Zwar hatte Thomalla bereits eine Stunde später in einem weiteren Tweet diesen Spruch als Social-Hack-Aktion aufgelöst. Doch da rauschte die Entrüstung bereits durchs Netz.

Denn kaum einer zeigte Verständnis für die Aktion. Auch wenn Sophia Thomalla meinte, sie habe mit der Aktion demonstrieren wollen, welche Aufmerksamkeit man mit dem Thema Flüchtlinge im Netz erreichen könne, sehen die meisten darin doch eher den Versuch des Models, diese Aufmerksamkeit für sich nutzen. Frei nach dem Motto: Egal, was Sie über mich schreiben, schreiben Sie vor allem meinen Namen richtig.

Wir haben eine Auswahl der Tweets, mit denen Sophia Thomalla kritisert wird, gesammelt:

Gehirne von C-Promis sind wie Heimtrainer: Sie sind nun mal da, aber eigentlich nutzt man sie nicht. https://t.co/Ys5VOSz5Wy— SnickersLinkshänder (@snicklink) 30. September 2016

das ist sogar uns zu blöd #thomalla— klaas heufer-umlauf (@damitdasklaas) 30. September 2016

Kleine dumme Blondchen sind wie die #AfD: Sie sind nun mal da, aber eigentlich will man sie nicht. #Thomalla https://t.co/0bETClCpNE— Herr Uckermann (@favefugee) 30. September 2016

Retweeten Sie diesen Lauch! Er ist vitaminreich, gesund und weder witzig noch rassistisch. #thomalla pic.twitter.com/oXkcIypRpc— Herr ⓑ (@legereaude) 30. September 2016

Viel erschreckender als den unnötigen #Thomalla-Tweet selbst finde ich die ganzen positiven Replies dazu.— tired.mp3 (@hornyfurniture) 30. September 2016

Es gibt aber auch andere Stimmen, die Sophia Thomalla verteidigen und den Kritikern entweder Frauenfeindlichkeit unterstellen oder die Resonanz auf die Aktion insgesamt überzogen finden.

Deutschland zeigt sich wieder von der schlimmsten Seite! Sophia #Thomalla wird kritisiert weil sie als Frau ihre Meinung sagt! #TeamSophia— Jabaner 1510 🐸 (@Jabaner1510) 30. September 2016

Was unter #Thomalla abgeht ist echt schlimm. Frauenhassende Maskus, die es nicht ertragen, wenn Frauen eine Meinung haben #TeamSophia— Sahrer🐤 (@vonSahr) 30. September 2016