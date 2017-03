Nach Trennung vom VfB Stuttgart Kreisliga-Team buhlt um Kevin Großkreutz

Von pav 08. März 2017 - 12:31 Uhr

Kreisligist DJK Hehn will Kevin Großkreutz die Freude am Fußball zurückgeben.Foto: Pressefoto Baumann

Nach seiner Vertragsauflösung beim VfB Stuttgart möchte Kevin Großkreutz vorerst nicht mehr im Profi-Bereich tätig sein. Nun lockt ein Kreisligist den 28-Jährigen mit den Vorzügen des Amateur-Fußballs.

Stuttgart - Einmal Fußball, immer Fußball – das Motto vieler Fans verleitet nun auch den Kreisligisten DJK Sportfreunde Hehn zu einem Angebot an Kevin Großkreutz, das der Verein aus einem Stadtteil von Mönchengladbach dem 28-Jährigen auf seiner Facebook-Seite unterbreitete. So wirbt das Team, das sich in seiner Spielklasse unter anderem mit dem FC Blau-Weiß Wickrathhahn und dem SC Broich-Peel misst, mit den Vorzügen des Kreisliga-Fußballs.

„Bei uns wirst du nicht verurteilt, weil du bis früh morgens feiern gehst und Alkohol trinkst“, heißt es unter anderem in dem Facebook-Post mit einem Augenzwinkern. Ebenso zollt der Verein aus Nordrhein-Westfalen dem ehemaligen Spieler des VfB Stuttgart Respekt für seinen Auftritt und Umgang mit den Ereignissen und hält mit Blick auf das sportliche Potenzial des Weltmeisters fest: „Was du fußballerisch geleistet hast und die Werte, die du vertrittst, sind beeindruckender und authentischer als jede DFB-, FIFA- oder UEFA-Kampagne.“

Der Aufruf zeigt, welch große Sympathien der Fußballer weiterhin genießt, der im Laufe seiner Profi-Karriere mit seiner Art auf und neben dem Platz oftmals polarisiert hat.