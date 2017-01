Nach Tötungsdelikt in Kornwestheim 72-jährige Ehefrau nach Schüssen gestorben

Von red 09. Januar 2017 - 17:00 Uhr

Die 72-Jährige ist in Kornwestheim an den schweren Schussverletzungen gestorben.Foto: dpa

Die 72-Jährige, die in Kornwestheim von ihrem Ehemann mit einem Kleinkaliber-Revolver angeschossen wurde, ist in der Nacht zu Freitag an ihren schwere Kopfverletzungen gestorben.

Kornwestheim - Die 72-jährige Frau, die von ihrem 74-jährigen Ehemann in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) durch mehrere Schüsse aus einem Kleinkaliber-Revolver lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten hatte, ist in der Nacht zum Freitag in einer Klinik gestorben.

Wie die Polizei mitteilt, wird sich der 74-jährige Tatverdächtige, der sich seit Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart in Untersuchungshaft befindet, nun wegen eines vollendeten Tötungsdelikts verantworten müssen.

Der 74-Jährige hat am 4. Januar in der gemeinsamen Wohnung in Kornwestheim auf seine Ehefrau mit einem Kleinkaliber-Revolver geschossen und sie dabei am Kopf getroffen. Der Mann rief nach der Tat selbst die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen.