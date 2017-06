Tödliche Attacke auf Rentnerin Ermittler prüfen Haltung des Hunds

Nach der tödlichen Attacke auf eine 72-jährige Passantin in Stetten am kalten Markt prüfen die Ermittler nun, ob es schon früher Probleme mit dem Hund gegeben hat und vor allem, wie sich der Hund hatte losreißen können.

Stetten am kalten Markt - Nach der tödlichen Attacke eines Hundes auf eine 72-jährige Passantin untersuchen die Ermittler die Haltung des Tieres durch seine Besitzerin. „Wir prüfen zum Beispiel, ob es schon Probleme mit den Hunden gab“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Zudem gehe es um die Frage, wie sich der eigentlich angekettete Hund losreißen konnte - und ob das Tier sich erst befreite, als die Passantin am Grundstück vorbeilief oder ob er schon vorher frei herumlief. „Es wird eine Vielzahl von Vernehmungen durchzuführen sein“, sagte der Sprecher weiter.

Der Hund der Rasse Kangal hatte die 72-Jährige am Dienstagabend auf dem Fußweg zwischen zwei Gebäuden angefallen und totgebissen. Zwar rief eine Zeugin nach Polizeiangaben sofort den Rettungsdienst, doch die Helfer konnten zunächst nichts unternehmen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Als der große Hund von der 72-Jährigen abließ, war es bereits zu spät: Die Seniorin starb an ihren schweren Verletzungen. Polizisten erschossen das Tier schließlich auf dem angrenzenden Grundstück seiner 43 Jahre alten Halterin. Auch zwei weitere Hunde der Frau wurden getötet. Im Haus fanden die Polizisten zudem mehr als 20 Katzen.

Kriminaltechniker hatten am Mittwoch das Haus der Besitzerin überprüft, wie der Polizeisprecher weiter sagte. Ergebnisse dazu lägen aber noch nicht vor. Zudem sollten die Leiche des Opfers obduziert und die Hunde seziert werden. Einen genauen Termin dafür gebe es aber noch nicht.