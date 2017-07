Nach Tod von Chester Bennington Linkin Park: Streaming-Zahlen explodieren

Von (ili/spot) 24. Juli 2017 - 13:22 Uhr

Linkin Park mit Frontman Chester Bennington Foto: CyberEak / Shutterstock.com

Der Tod von Linkin-Park-Sänger Chester Bennington lässt die Streaming-Zahlen der Band nach oben schnellen. Das ist der meistgestreamte Song.

Nach dem überraschenden Tod von Linkin-Park-Sänger Chester Bennington im Alter von nur 41 Jahren am vergangenen Donnerstag (20. Juli) wollten offenbar unheimlich viele Fans noch mal seine Stimme hören. In der Folge schnellten die Streaming-Zahlen nach oben, und zwar um satte 730 Prozent - allein am Todestag, Das meldet die US-Seite "The Hollywood Reporter"..

Am beliebtesten war demnach "In The End", die vierte Single-Auskoppelung aus dem im Jahr 2000 veröffentlichten Debütalbum "Hybrid Theory". Der Song war zugleich der größte Chart-Erfolg in der Band-Geschichte.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111