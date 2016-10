Nach Suizid von Al-Bakr Syrische Hinweisgeber stehen unter Polizeischutz

Von red/AFP 15. Oktober 2016 - 14:09 Uhr

Der mutmaßliche Selbstmordattentäter Al-bakr hatte Mitte der Woche Selbstmord in der JVA Leipzig begangen.Foto: dpa

Zwei der insgesamt vier syrischen Hinweisgeber im Fall Al-Bakr stehen unter Polizeischutz. Eine erstellte Gefährdungsanalyse mache die Maßnahme notwendig.

Dresden - Im Fall des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr stehen zwei der vier syrischen Hinweisgeber inzwischen unter Polizeischutz. Ihnen sei eine „sichere Unterkunft“ zur Verfügung gestellt worden, teilte das Landeskriminalamt Sachsen am Freitagabend mit. Es werde auch eine Aufnahme in das Zeugenschutzprogramm geprüft. Darüber entscheide die Polizei in Abstimmung mit der Generalbundesanwaltschaft.

Mehr zum Thema

Gefährdungsanalysen erstellt

Für die beiden Betroffenen sei in den vergangenen Tagen mit dem Bundeskriminalamt eine sogenannte Gefährdungsanalyse erstellt worden, teilte das LKA weiter mit. Sie erhielten demnach Verhaltenshinweise und sollen auch bei einem Ortswechsel Unterstützung erhalten - „wenn möglich gemäß ihrer Wünsche“. Die zwei anderen syrischen Hinweisgeber halten sich laut LKA derzeit „auf eigene Initiative“ außerhalb von Sachsen auf. Sie erhielten demnach dieselben Schutzangebote. Einer wolle aber auch nicht in Begleitung der Polizei nach Sachsen zurückkehren. Zu dem anderen sei die Kontaktaufnahme schwierig, erklärte die Behörde.

Drei Syrer, die al-Bakr gefesselt der Polizei übergaben, hatten den Behörden vorgeworfen, sie trotz Morddrohungen von Sympathisanten der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) nicht zu schützen. Das LKA erklärte, keiner der Hinweisgeber habe gegenüber der sächsischen Polizei von einer „konkreten Gefahr“ berichtet. Al-Bakr hatte sich am Mittwoch im Gefängnis in Leipzig erhängt. Er hatte geplant, in Deutschland schwere Anschläge zu verüben, und hatte mutmaßlich Verbindungen zum IS.