Nach Sieg über KSC VfB bietet seinen Fans ein Derbysieger-Trikot

Von red 31. Oktober 2016 - 15:36 Uhr

Der VfB bietet ein Trikot zum Derbysieg an.Foto: VfB.de

Was schöneres als drei Punkte gegen den KSC gibt es für die Fußball-Herzen vieler VfB-Fans nicht. Jetzt will der Verein den Anhängern die Freude noch versüßen - mit einem speziellen Trikot zum Derbysieg.

Stuttgart - Vom Aufstieg in der erste Bunndesliga mal abgesehen – ein besseres Geschenk als den Derbysieg am Sonntag gegen den Lieblingsfeind Karlsruher SC hätte der VfB seinen Fans wohl nicht machen können. Fans und Mannschaft feierten den Sieg frenetisch. Schließlich sind drei Punkte gegen den Karlsruher SC doppelt schön – und bringen den VfB Stuttgart auch in der Tabelle entscheidend voran.

Mehr zum Thema

Der Verein mit dem Brustring will seinen Anhängern aus diesem Anlass die Freude noch versüßen - mit einem speziellen Trikot zum Derbysieg. Seit Sonntag bietet der Verein in seinem Online-Shop das Heimtrickot 16/17 mit dem Sonderflock „Derbysieger“, „16“, „Stuttgart“ auf der Trikot-Rückseite.

Ob es in all der Euphorie nach dem Derbysieg bereits einen Run auf das Trikot gab, konnte ein Sprecher des VfB Stuttgart am Montagnachmittag noch nicht sagen. Doch das ist nicht die einzige Aktion zum Derbysieg: Passend zum Gründungsjahr des Vereins gibt es das Heimtrikot jetzt 1893 mal um 20 Prozent reduziert.