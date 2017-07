Nach sechseinhalb Jahren Ehe-Aus bei Bayern-Neuzugang James Rodriguez

Von (hom/spot) 28. Juli 2017 - 09:58 Uhr

James Rodríguez und Daniela Ospina waren sechseinhalb Jahre verheiratet Foto: imago/ZUMA Press

Die neue Bayern-Granate James Rodríguez und seine Ehefrau Daniela Ospina haben sich getrennt. Der Grund ist mehr als verständlich.

Noch ist der neue Bayern-Star nicht mal richtig in München angekommen, schon gibt es traurige Nachrichten aus seinem Privatleben. James Rodríguez (26) und seine Frau Daniela Ospina (24) haben sich getrennt. Das teilte die kolumbianische Volleyball-Nationalspielerin am Donnerstagabend via Instagram offiziell mit. Die beiden lernten sich 2008 kennen und waren insgesamt sechseinhalb Jahre verheiratet. Aus dieser Liebe ging Töchterchen Salomé (4) hervor.

Die Trennung sei in beidseitigem Einverständnis erfolgt. Als Grund heißt es, dass die Distanz zwischen beiden zu groß gewesen sei. Der kolumbianische Fußball-Nationalspieler wechselte bereits vor der Hochzeit im Dezember 2010 nach Europa. Ospina hingegen lebt bis heute in der kolumbianischen Millionen-Metropole Medellin. Am Ende haben sich beide wohl auseinandergelebt. Trotzdem werden sie sich weiterhin gemeinsam um ihre Tochter kümmern. Salomé wird weiterhin bei der Mutter leben.

