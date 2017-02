Nach Schüssen in Stuttgart-West Polizei sucht mit Fahndungsbild nach Verdächtigem

Von red/dja 22. Februar 2017 - 12:10 Uhr

Die Polizei hat am Mittwoch ein Fahndungsbild des Mannes veröffentlicht, der im Verdacht steht, auf einen türkischen Mann im Stuttgarter Westen geschossen zu haben.





13 Bilder ansehen

Stuttgart-West - Die Polizei fahndet jetzt mit einem Echtbild nach einem bislang unbekannten Mann, der im Verdacht steht, am Samstag, 11. Feburar 2017, kurz nach 23 Uhr vor einem Restaurant in der Reinsburgstraße mehrfach auf einen 47-jährigen türkischen Gast geschossen zu haben. Das Bild aus einer Überwachungskamera des Lokals zeigt den Schützen beim Betreten der Gaststätte.

Mehr zum Thema

Später schoss er vor dem Lokal auf sein Opfer. Er flüchtete zu Fuß auf der Reinsburgstraße in Richtung Innenstadt, bog in die Marienstraße ein und stieg dort kurz darauf in eine dunkle Limousine mit vermutlich ausländischem Kennzeichen (gelbes Kennzeichen mit schwarzen Zahlen/Ziffern) und flüchtete unerkannt.

Die Polizei gibt eine Täterbeschreibung raus

Der Gesuchte ist zirka 20 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und trug einen Dreitagebart. Er war zur Tatzeit bekleidet mit einer schwarzen Wollmütze, einer dunklen Hose und einer roten Jacke mit Kapuze und zwei Vordertaschen, ähnlich einer Daunenjacke. Der Gesundheitszustand des Opfers hat sich gebessert, er konnte am vergangenen Freitag das Krankenhaus verlassen.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 entgegen.