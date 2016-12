Nach Schal-Raub VfB-Fan drohen bis zu 15 Jahre Haft

Von red 06. Dezember 2016 - 17:54 Uhr

In der vergangenen Bundesliga-Saison klaute ein VfB-Fan einem Anhänger von Augsburg den Fan-Schal und verprügelte ihn. Jetzt hat seine Tat schwere Folgen.Foto: dpa

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 35-jährigen Fan des VfB Stuttgart erhoben. Er soll einem Augsburg-Fan beim Abstiegsduell den Schal geklaut und ihn dabei schwer verletzt haben. Auch falsche Verdächtigung steht im Raum.

Stuttgart/Augsburg - Es ist schon etwas her, dass der VfB Stuttgart in der Bundesliga gespielt hat. Am 16. April 2016 sind die Stuttgarter zum Abstiegsduell nach Augsburg gereist. Nicht nur im Stadion, sondern auch vor der WWK-Arena ist es dabei zu unschönen Szenen gekommen. Ein 35-jähriger VfB-Fan aus Ludwigsburg wird jetzt wegen versuchten Raubes, Körperverletzung und falscher Verdächtigung angeklagt.

Wie die Staatsanwaltschaft Augsburg berichtet, soll der 35-Jährige im Außenbereich der WWK-Arena vor dem Bundesligaspiel des FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart versucht haben, einem 20-jährigen Augsburg-Fan den um den Hals gebundenen Fan-Schal abzunehmen. Als sich der 20-Jährige dagegen wehrte, soll der Angeklagte ihm mit der Faust gegen den Kopf geschlagen, ihn zu Boden gebracht und auf ihm liegend weiter an dem Schal gezogen haben, bis er von einem Begleiter des 20-Jährigen weggezogen wurde.

Dem 35-jährigen VfB-Fan drohen 15 Jahre Haft

Kurz darauf soll der VfB-Fan auch dem Begleiter von hinten mit der Faust auf den Kopf geschlagen haben.

Noch am Stadion soll der 35-Jährige die Tat gegenüber der Polizei bestritten und bewusst wahrheitswidrig behauptet haben, dass nicht er den Fan-Schal wegnehmen wollte, sondern ihm sein Schal gewaltsam abgenommen werden sollte, damit gegen die beiden Geschädigten ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes eingeleitet werde. Jetzt muss er sich vor dem Amtsgericht in Augsburg verantworten. Ihm droht eine Strafe von bis zu 15 Jahren.

Erst vor Kurzem sollen ebenfalls VfB-Anhänger vor der Zweitliga-Partie gegen den 1. FC Nürnberg gegnerische Fans verprügelt und ihnen ihre Fan-Schals geraubt haben.