Nach Raubüberfall in Schorndorf Wer kennt den Supermarkt-Räuber?

Von red 03. Januar 2017 - 11:59 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise und sucht mit einem Phantombild nach dem Räuber, der in Schorndorf eine Aldi-Filiale überfallen hat.Foto: LKA Baden-Württemberg

Die Polizei sucht nach einem Raubüberfall in einer Aldi-Filiale in Schorndorf mit einem Phantombild nach dem noch unbekannten Täter und bittet um Hinweise.

Schorndorf - Ein noch unbekannter Täter hat eine Aldi-Filiale in Schorndorf überfallen. Jetzt sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Räuber.

Wie die Polizei mitteilt, betrat der maskierte Unbekannte am 17. Dezember 2016, gegen 18 Uhr, die Aldi-Filiale in der Karlstraße in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) und ging zielgerichtet zur Kasse. Dort bedrohte er den Kassierer und auch Kunden mit einer Faustfeuerwaffe.

Passanten konnten den Räuber beobachten

Vom Kassierer forderte der Täter auf Englisch Bargeld. Nachdem ihm der Kassierer das Geld ausgehändigt hatte, verließ der Mann die Filiale. Passanten konnten den Räuber beobachten, der ohne Maskierung mit einem auffällig grünen Mountainbike flüchtete. Auf Basis ihrer Beschreibung haben die Ermittler nun das Phantombild erstellt.

Der Täter ist zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur und ein südländisches Aussehen. Bekleidet war er mit heller Oberbekleidung mit Kapuze, dunklen Jeans und blauen Sportschuhen mit hellen Schnürsenkeln. Bei der Tat trug er eine Brille. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 07361/580-0 entgegen.