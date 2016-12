Nach Raubüberfall in Kirchheim unter Teck Aktenzeichen XY... ungelöst greift Fall auf

Von red/dpa 12. Dezember 2016 - 12:02 Uhr

In der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ kommt am Mittwoch ein Fall aus Kirchheim unter Teck.Foto: dpa/Symbolbild

Zwei maskierte Männer überfielen vor einem Jahr in Kirchheim unter Teck einen Geldtransporter. Nun greift die Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ den Fall auf.

Kirchheim unter Teck - Ein Jahr nach einem spektakulären Raubüberfall auf einen Schmuckkurier in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) sucht am Mittwoch auch die ZDF-Ermittlungssendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ nach den Tätern. In einem Filmbeitrag am Mittwoch um 20.15 Uhr wird der Raubüberfall von mindestens zwei maskierten Männern auf den 78 Jahre alten Fahrer eines Werttransporters nachgestellt.

Am Abend des 14. Dezembers 2015 wurde der Transporter des 78-Jährigen von einem Auto gestoppt, die Täter schlugen die Scheibe der Fahrertür ein, öffneten diese, traktierten den Fahrer mit Schlägen - bis dieser durch die Beifahrertür fliehen konnte.

Die Unbekannten erbeuteten Schmuck und Edelsteine im Wert von mehreren zehntausend Euro, hieß es bei der Polizei Reutlingen am Montag. Sie flohen mit dem Transporter und ihrem Auto, steckten beide Fahrzeuge aber später nahe der Autobahn 8 (Stuttgart-München) in Brand. Eine Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos.