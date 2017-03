Nach Raubüberfall in Backnang Polizei sucht mit Fahndungsfoto nach Täter

Von dja 10. März 2017 - 16:51 Uhr

Die Polizei sucht nach diesem Mann, der eine Volksbank in Backnang überfallen haben soll.Foto: Polizeipräsidium Aalen

Nach dem Überfall am Montagabend in Backnang sucht die Polizei mit einem Fahndungsbild nach dem Täter. Der Mann ist flüchtig.

Backnang - Nach dem Überfall am Montagabend im Vorraum einer Volksbank in Backnang (Rems-Murr-Kreis) sucht die Polizei nun mit einem Fahndungsbild nach dem Täter. Außerdem liegt eine Personenbeschreibung vor. Demnach wird ein 16 bis 20 Jahre alter Mann gesucht. Er ist schlank, etwa 1,70 Meter groß und hat blonde Haare. Er war bekleidet mit einer dunklen Blousonjacke, hellen Jeans, Wildlederstiefeletten, einer schwarzen Baseballmütze und einem schwarzen Strickschal. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad, bei dem es sich um ein Herrenrad der Marke KTM handeln soll, an dem eine blau-graue Satteltaschen angebracht gewesen sein sollen.

Mehr zum Thema

Der Täter ist auf der Flucht

Der Mann wird verdächtigt, am Montag mit einem Messer bewaffnet gewesen zu sein und von einer Frau die Herausgabe von Geld gefordert zu haben. Das Opfer stand gerade am Geldautomaten. Erst als ein Passant der Frau zur Hilfe flüchtete der Täter.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07151/9500 entgegen.