Nach Prügelattacke in Stuttgart Zwei Polizisten vom Dienst suspendiert

Von red/dpa 07. April 2017 - 12:42 Uhr

Bei der Aufnahme dieses Unfalls sollen vier Beamte einen Mann zu hart angegangen sein, lautet der Vorwurf.Foto: SDMG

Vier Polizisten sollen in Stuttgart einen Mann geschlagen haben. Zwei von ihnen sind nun vom Dienst suspendiert worden, wie der Polizeipräsident Franz Lutz bestätigte.

Stuttgart - Zwei der vier Stuttgarter Polizisten, die in eine Prügelattacke gegen einen 36-Jährigen verwickelt waren, sind vom Dienst suspendiert. Das bestätigte Polizeipräsident Franz Lutz am Freitag. „Wir haben keine Kenntnisse, was zu diesen Bildern geführt hat“, sagte er zu den belastenden Videoaufnahmen. „Das muss nun aufgearbeitet werden.“ Die Suspendierung sei das richtige Signal nach innen.

Bei einer Unfallaufnahme am 19. Februar in der Landeshauptstadt war es zu der Eskalation zwischen Polizisten und einem Unfallbeteiligten gekommen. Videoaufnahmen zeigen, wie Beamte auf den Mann einschlagen, nachdem er Aufforderungen nicht nachgekommen war, seine Zigarette auszumachen. Die suspendierten Polizisten haben sich krank gemeldet. Die zwei anderen Polizisten, gegen die ermittelt wird, wurden in den Innendienst versetzt.

