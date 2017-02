Nach Mittelfinger gegen Hertha-Fans Bayern-Trainer Ancelotti: Spende statt Strafe

Von red/sid 21. Februar 2017 - 12:59 Uhr

Statt Strafe spendet der Trainer des FC Bayern München, Carlo Ancelotti, 5000 Euro an die DFB-Stiftung.Foto: dpa

Der DFB hat entschieden: Das Verfahren zur „Stinkefinger-Affäre“ beim Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC von Bayerns Trainer Carlo Ancelotti wird eingestellt. Ancelotti spendet 5000 Euro an die DFB-Stiftung.

München - Für Bayern Münchens Trainer Carlo Ancelotti gibt es wegen seiner „Stinkefinger-Affäre“ keine Konsequenzen. Der deutsche Rekordmeister teilte am Dienstag mit, dass der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) „nach entsprechender Stellungnahme von Carlo Ancelotti dieses Verfahren einstellen wird“. Der 57 Jahre alte Italiener werde „auf Grund seiner Geste jedoch eine Spende in Höhe von 5000 Euro an die DFB-Stiftung leisten“.

Der DFB bestätigte kurze Zeit später in einer Pressemitteilung, dass das Verfahren gegen Ancelotti „mit Zustimmung des DFB-Sportgerichts eingestellt“ worden sei. Die Spende erfolgt an die Sepp-Herberger-Stiftung. Gleichzeitig verteidigte der FC Bayern seinen Coach. „Grundsätzlich halten wir die menschliche Reaktion mit der Geste von Carlo Ancelotti auf die üble Spuckattacke für emotional nachvollziehbar“, hieß es in einer Erklärung der Münchner.

Ancelotti hatte die Fassung verloren

Ancelotti hatte nach dem Last-Minute-Ausgleich seines Teams am Samstag bei Hertha BSC für einen Moment die Fassung verloren, weil er auf dem Weg in die Kabine offenbar angespuckt worden war. Der Kontrollausschuss des DFB forderte den Coach daraufhin zu einer Stellungnahme auf. „Der Cheftrainer des FC Bayern wird dieser Aufforderung selbstverständlich nachkommen“, hatte der Rekordmeister nach Erhalt der Post aus Frankfurt umgehend mitgeteilt.