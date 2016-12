Nach missglücktem Raub in Waiblingen Polizei bittet mit Foto um Hinweise

Von red 19. Dezember 2016 - 17:32 Uhr

... eine Hose mit der Aufschrift „UNCLE SAM“ – ein Indiz bei der Suche nach dem Täter.Foto: Polizei

Nachdem ein Unbekannter erfolglos versuchte, in Waiblingen einen Supermarkt zu berauben, sucht die Polizei nun mit einem Bild nach dem Täter.

Waiblingen - Nach einem missglückten Raubversuch in einem Supermarkt in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) hat die Polizei am Montag ein Foto des Täters veröffentlicht.

Das Bild aus einer Überwachungskamera zeigt den komplett schwarz gekleideten Mann in einer Winterjacke, wie er an der Kasse steht. Er hat eine Strickmütze auf und auf seiner schwarzen Jogginghose ist die Aufschrift „UNCLE SAM“ zu sehen.

Der Mann war kurz vor Ladenschluss gegen 22 Uhr in den Supermarkt am Postplatzforum gekommen und hatte zunächst an einer der Kassen gewartet, bis er an der Reihe ist. Dort zückte er dann ein Messer und bedrohte damit die 47-jährige Kassiererin. Er wollte Geld. Weil sich die Ladenkasse aber nicht ohne Bezahlvorgang öffnen ließ, flüchtete der teils vermummte Räuber ohne Beute.

Hinweise auf den Mann nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07151/9500 entgegen.