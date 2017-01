Leichenfund in Bad Dürkheim Bauunternehmer wohl entführt, erpresst und ermordet

Von red/dpa/lsw 09. Januar 2017 - 13:40 Uhr

Nach dem Fund einer Männerleiche in einem Wald bei Bad Dürkheim ist gegen drei Tatverdächtige Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. (Symbolbild)Foto: dpa

Nach dem Fund einer Männerleiche in einem Wald bei Bad Dürkheim ist gegen drei Tatverdächtige Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Bei dem Toten handelt es sich um einen 49-jährigen Bauunternehmer aus Mutterstadt.

Bad Dürkheim - Nach dem Fund einer Männerleiche in einem Wald bei Bad Dürkheim ist gegen drei Tatverdächtige Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Montag mit. Die 49 und 37 Jahre alten Männer sowie eine 42-jährige Frau wurden am Freitag und Samstag festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten sie auch für den Tod eines 64-jährigen Mannes verantwortlich sein, dessen Leiche im November 2016 in der Nähe des Ludwigshafener Schwimmbads gefunden worden war. Die Tatverdächtigen sitzen wegen Mordes in zwei Fällen in Untersuchungshaft.

Indes wurden weitere Details über den Toten bekannt. Es handelt sich um einen 49-jährigen Bauunternehmer aus Mutterstadt, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Die Obduktion am Freitag hatte ergeben, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der 49-Jährige auf einer Reise entführt und erpresst worden sein. Die Leiche war am Freitagmorgen entdeckt worden. Weitere Details wollte die Staatsanwaltschaft nicht nennen, die Ermittlungen dauern an.