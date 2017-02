Penthouse in Stuttgart Veranstalter müssen nach Party-Desaster nachbessern

Von Wolf-Dieter Obst 03. Februar 2017 - 09:34 Uhr

Es sollte eine fröhliche Abiparty werden – doch der Massenandrang vor der Discothek Penthouse in Feuerbach drohte zu eskalieren. Eine Woche nach dem Großeinsatz der Polizei steht fest: Ein nächstes Mal im März wird es nur mit einem nachgebesserten Sicherheitskonzept geben.





Stuttgart - Nach dem aus dem Ruder gelaufenen Massenandrang vor einer Party in der Discothek Penthouse vor einer Woche in Feuerbach müssen Betreiber und Veranstalter ihr Sicherheitskonzept nachbessern. Zu diesem Ergebnis kamen Polizei, Ordnungsamt und Veranstalter bei einem Krisengespräch im Feuerbacher Polizeirevier.

„Damit soll künftig verhindert werden, dass es wieder zu Staus und Gedränge vor dem Eingang kommt“, sagt Stadtsprecherin Jana Braun. Am vergangenen Freitag hatten sich vor der Discothek an der Heilbronner Straße etwa 1000 Besucher gedrängt, es drohte eine Panik auszubrechen. Die Polizei musste mit etwa 100 Beamten zu einem Großeinsatz anrücken, um die Lage zu beruhigen und zu ordnen.

„Das Konzept muss überarbeitet und vor der nächsten Veranstaltung dieser Art vorgelegt werden“, sagt Polizeisprecher Tobias Tomaszewski. Ob die Veranstalter für die Kosten des Großeinsatzes aufkommen müssen, bleibt offen. Die Nachbesserung ist eine Art Bewährungsschance: „Wird das neue Konzept von Stadt und Polizei als ausreichend erachtet“, so Stadtsprecherin Braun, „wird es keine weiteren Maßnahmen oder Auflagen geben.“

Der Countdown läuft bis 3. März

Offensichtlich waren die Veranstalter, die das Penthouse für ihre Abiparty gebucht hatten, vom Andrang überfordert gewesen. Dabei hatte es einen Vorverkauf gegeben. Hinterher hagelte es nicht nur von der Polizei Kritik: „Die Leute mussten ihre Jacken in einem Vorzelt abgeben und standen dann vor dem Eingang in der Kälte“, so der Vater eines Betroffenen, „das geht gar nicht.“

Der Betreiber hat sich bisher noch nicht mit einer Stellungnahme zu den Vorgängen geäußert. Laut Terminkalender ist die nächste sogenannte Abiparty unter dem Motto „Black Beauty“ am 3. März geplant.