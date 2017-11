Nach Gaststättenbesuch in Schorndorf Betagtes Ehepaar muss sturzbetrunken ins Krankenhaus

Von red 29. November 2017 - 10:53 Uhr

Das ältere Ehepaar musste ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ein über 70-jähriges Ehepaar ist am Mittwochabend in einer Gaststätte in Schorndorf unterwegs. Dabei schauen sie zu tief ins Glas – und schaffen es nicht unbeschadet nach Hause.

Schorndorf - Ein betagtes Ehepaar hat es nach einem alkoholreichen Gaststättenbesuch in der Nacht zum Mittwoch nicht mehr unbeschadet in die Wohnung in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) geschafft.

Der über 70-Jährige hatte gegen 1:20 Uhr über Notruf um Hilfe gebeten. Als eine Streifenbesatzung der Polizei vor dem Mehrfamilienhaus ankam, lag der Betrunkene mit oberflächlichen Schürfwunden am Boden, hatte sich übergeben und klagte über Schmerzen. Neben ihm lag seine ebenfalls betrunkene Ehefrau. Sie hat sich, vermutlich durch den rauschbedingten Sturz, eine Verletzung im Gesicht zugezogen. Die beiden mussten mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert werden.