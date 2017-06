Nach Feier auf Tiroler Alm Deutscher bei nächtlicher Bergtour ums Leben gekommen

Von red/AFP 05. Juni 2017 - 10:00 Uhr

Ein 23-Jähriger wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht (Symbolfoto).Foto: dpa

Zwei Deutsche waren am Sonntagnachmittag bei einer privaten Feier auf einer Alm zu Gast. Gegen 20.30 Uhr sind die beiden Männer dann zu einer nächtlichen Bergtour aufgebrochen – mit verheerenden Folgen.

Jungholz - Ein 24-jähriger Deutscher ist bei einer nächtlichen Bergtour in Österreich tödlich verunglückt. Die Leiche des Mannes wurde am Sonntag auf dem Berg Sorgschrofen in Tirol von einer Wandergruppe entdeckt, wie die Nachrichtenagentur APA am Montag unter Berufung auf die Polizei meldete.

Ein weiterer Deutscher, der offenbar mit dem 24-Jährigen unterwegs war, erlitt demnach schwere Verletzungen. Der 23-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Männer waren dem Bericht zufolge am Sonntagnachmittag bei einer privaten Feier auf einer Alm zu Gast. Bei der Party sei auch Alkohol geflossen.

Gegen 20.30 Uhr seien die beiden Deutschen dann zu einer nächtlichen Bergtour aufgebrochen. Der genaue Unfallhergang muss nach Polizeiangaben noch ermittelt werden. Der verletzte 23-Jährige konnte noch nicht befragt werden.