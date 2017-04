Nach drei Toten im Land Zwei weitere Motorradunfälle in Stuttgart und der Region

Von red 30. April 2017 - 22:10 Uhr

Der Sonntag hat in Stuttgart und der Region zahlreiche Unfälle mit Motorrädern mit sich gebracht. Auch in Stuttgart und Leonberg krachte es.





Stuttgart - Ein sonniger Tag in Baden-Württemberg. Wie gemacht eigentlich für Motorradfahrer. Zumal an einem Sonntag. Doch leider bringen diese Tage oft auch tragische Unfälle mit sich. So auch an diesem Sonntag, dem letzten im April.

Alleine in Stuttgart und der Region ereigneten sich zwei tödliche Unfälle, einer in Böblingen (alles dazu lesen Sie hier) und einer im Kreis Esslingen (alles dazu lesen Sie hier). Und auch im Landkreis Konstanz kam ein Zweiradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Mercedes ums Leben (alles dazu hier).

Unfälle auch in Leonberg und Stuttgart

Damit jedoch nicht genug. Denn sowohl in Stuttgart als auch in Leonberg ereigneten sich am Sonntag weitere Motorradunfälle. Zum Glück allerdings endete keiner davon tödlich.

Beim Unfall in Leonberg kollidierte ein Kradfahrer mit einem Rettungswagen. Allerdings wurde der Fahrer bereits zuvor abgeworfen und verletzte sich nur leicht bei dem Unfall.

Etwas schlimmer erwischte es einen jungen Mann am Sonntag in Stuttgart, der mit seiner Suzuki auf ein Stauende auffuhr und von seiner Maschine geschleudert wurde. Von der Polizei wurde der Mann anschließend zwar als „schwer verletzt“ eingestuft, darf aber schon am Montag das Krankenhaus verlassen.