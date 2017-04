Nach Derbysieg des VfB Vermummte zertrümmern Auto mit KSC-Fans

Von ps 10. April 2017 - 15:26 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen nach dem Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC.Foto: dpa

Vermummte Personen, mutmaßlich VfB-Fans treten in Stuttgart-Feuerbach auf einen Wagen mit acht KSC-Fans ein, der an einer Ampel steht. Einer zertrümmert die Windschutzscheibe des Autos.

Stuttgart - Unbekannte Täter haben am Sonntag im Anschluss an das Fußballspiel VfB Stuttgart gegen den Karlsruher SC einen Mercedes Vito mit KSC-Fans angegriffen und beschädigt.

Wie die Polizei berichtet, wartete der Mercedes, in dem acht Personen saßen, gegen 17 Uhr an einer Ampel an der Kreuzung Heilbronner Straße und Ludwigsburger Straße (Stuttgart-Feuerbach). Plötzlich liefen mehrere vermummte Personen auf das Fahrzeug zu und traten auf den Wagen ein. Eine Person sprang offenbar auf die Motorhaube und trat gegen die Windschutzscheibe, bis diese zerbarst. Anschließend flüchteten die Vermummten.

Sie trugen schwarze Kleidung mit roter und weißer Oberbekleidung. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 entgegen.