Nach der Geburt ihrer Zwillinge Beyoncé trainiert wieder - und das ist ihr Workout

Von (sas/spot) 31. Juli 2017 - 20:36 Uhr

Beyoncé wurde im Mai Zwillings-Mama, jetzt trainiert sie wieder Foto: KGC-146/starmaxinc.com/ImageCollect

Beyoncé ist zurück im Fitnessstudio. Nur wenige Wochen nach der Geburt ihrer Zwillinge arbeitet die Sängerin wieder an ihrem Körper - und Jay-Z macht mit!

Fast sieben Wochen nach der Geburt ihrer Zwillinge legt Beyoncé (35, "Lemonade") wieder mit dem Workout los. Die Sängerin wurde vor einem Fitnessstudio in Santa Monica gesichtet - und offenbar treibt sie einen ganz besonderen Sport, um sich wieder in Form zu bringen. Laut "Daily Mail" besucht die 35-Jährige sogenannte SoulCycle-Kurse. Dieses schweißtreibende Training ist eine Form des Spinnings, bei der zu coolen Clubbeats in die Pedale getreten wird. In den USA die absolute Trendsportart.

Mehr zum Thema

SoulCycle für den After-Baby-Body

Beyoncés "Greatest Hits"-Album gibt es hier bei Amazon. Gleich bestellen!

Und das Beste: Beyoncé trainiert nicht alleine für ihren After-Baby-Body. Paparazzi-Aufnahmen zeigen, dass auch ihr Ehemann Jay-Z (43, "4:44") mit im SoulCycle-Studio war. So ist die Motivation doch gleich viel größer. Die Babys Rumi und Sir Carter sowie Töchterchen Blue Ivy (5) wurden bei der Workout-Session übrigens nicht gesichtet, vermutlich waren sie währenddessen in der Obhut ihrer Nannys. Von ihnen soll es schließlich acht Stück geben. Da steht noch mehr gemeinsamen Sportstunden ja nichts im Weg.