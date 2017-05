Nach dem Spiel bei Hannover 96 Was passiert bei einem VfB-Aufstieg am Sonntag?

Von mrz, hh 12. Mai 2017 - 08:30 Uhr

Jan Schindelmeiser und der VfB Stuttgart schauen voraus. Nächster Stopp: Hannover 96.Foto: Pressefoto Baumann

Steigt der VfB Stuttgart schon am Sonntag in der Partie bei Hannover 96 auf? Für diesen Fall stellen sich einige Fragen.

Stuttgart - Ein Sieg bei Hannover 96 und der VfB Stuttgart steigt schon am Sonntag, einen Spieltag vor Saisonende, in die erste Fußball-Bundesliga auf. Auch ein Unentschieden könnte reichen, wenn Eintracht Braunschweig zeitgleich bei Arminia Bielefeld patzt (lesen Sier hier alles über die möglichen Aufstiegskonstellationen).

Vielen Fans, vor allem denjenigen, die nicht zu den 8000 bis 10.000 gehören, die den VfB in Hannover unterstützen, stellen sich dabei einige Fragen: Was passiert, wenn der VfB den Aufstieg am Sonntag perfekt macht? Gibt es noch eine spontane Feier? Bekommen die Fans die Mannschaft zu sehen? Gibt es einen Autokorso? Wann ist die Mannschaft wieder in Stuttgart? Was sagt der VfB? Wir geben Antworten.