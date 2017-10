Nach dem Referendum in Katalonien 300.000 Menschen demonstrieren gegen Polizeigewalt

Von red/dpa 03. Oktober 2017 - 15:51 Uhr

In Barcelona sind am Dienstag rund 300.000 Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren.





Barcelona - In Barcelona haben am Dienstag 300.000 Menschen gegen Polizeigewalt demonstriert. Das teilte die städtische Polizei mit. Die Demonstranten riefen Parolen wie „Die Straßen werden immer uns gehören“ und „Besatzungstruppen raus“.

Die Demonstration fand im Rahmen eines Generalstreiks in der spanischen Region Katalonien statt, zu dem zahlreiche Organisationen für Dienstag aufgerufen hatten. Bei einem Referendum am Sonntag hatten laut der Regierung in Barcelona 90 Prozent der Teilnehmer für die Loslösung Kataloniens von Spanien gestimmt, die Beteiligung lag allerdings bei nur 42 Prozent.

Die spanische Polizei ging mit massiver Gewalt gegen das vom Verfassungsgericht als rechtswidrig eingestufte Referendum vor. Polizisten schlossen Wahllokale, beschlagnahmten Abstimmungsunterlagen und hinderten Menschen mit Schlagstöcken und Gummigeschossen an der Stimmabgabe.