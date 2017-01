Nach dem Mord in Bad Wildbad Mutter begeht Suizid

Von red/AFP 31. Januar 2017 - 15:36 Uhr

In Bad Wildbad hat eine 41-Jährige vergangene Woche ihre fünfjährige Tochter erstickt und sich freiwillig der Polizei gestellt. Die Frau wurde in eine Psychatrie eingewiesen und dort tot am Montagmorgen aufgefunden.Foto: dpa

Am Montagmorgen ist die Mutter der Fünfjährigen tot in ihrem Zimmer in einer Psychatrie entdeckt worden. Die Frau hatte in der vergangenen Woche ihre Tochter erstickt und sich der Polizei freiwillig gestellt.

Tübingen - Eine Mutter, die in der vergangenen Woche im baden-württembergischen Bad Wildbad ihre fünfjährige Tochter tötete, hat in der Psychiatrie Suizid begangen. Die 41-Jährige sei am Montagmorgen tot in ihrem Zimmer in einer psychiatrischen Klinik gefunden worden, teilten die Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidium Karlsruhe am Dienstag mit.

Mehr zum Thema

Die Frau hatte ihr Kind in der Stadt im Schwarzwald im Bett des Kinderzimmers erstickt. Die beiden älteren Söhne der Frau hielten sich zur Tatzeit ebenfalls in der Wohnung auf, bekamen von dem Familiendrama aber nichts mit. Der Vater der Kinder war zur Tatzeit nicht anwesend. Der Haftrichter hatte die Unterbringung der Frau in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Das Motiv der Tat blieb bisher im Dunkeln.