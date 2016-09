Nach Brangelina-Aus Welche Stars sind (noch) zusammen?

Fall Höxter Staatsanwaltschaft klagt Paar wegen Mordes an

Von red/dpa 21. September 2016 - 16:16 Uhr

1 Bilder Video

Über Jahre hinweg sollen sie Frauen in ein Haus nach Höxter in Ostwestfalen gelockt und schwer missbraucht haben. Zwei der Opfer starben. Nun klagt die Staatsanwaltschaft ein Paar wegen Mordes an.