Nach Brand in Markgröningen Auktion für Opfer von Brandnacht

Von ena 23. August 2017 - 11:22 Uhr

Das Bild des Rathauses wird versteigert. Foto: Stadt

Knapp drei Wochen nach dem verheerenden Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Markgröningen gibt es weitere Hilfe für die Betroffenen: Eine Zeichnung vom Markgröninger Rathaus soll versteigert werden, ihr Erlös wird den Bewohnern und Hinterbliebenen zugute kommen.

Markgröningen - Eine Zeichnung vom Markgröninger Rathaus soll den Opfern des Brandes in einer Obdachlosenunterkunft helfen: Der Erlös einer Auktion wird ihnen zugute kommen. Das Bild stammt von Pascal Oswald, einem Studenten und Maler aus Ostfildern im Kreis Esslingen. Er fertigte es am Tag nach der Katastrophe in der städtischen Unterkunft an, ohne davon zu wissen. Eine Passantin, die den Maler beobachtet hatte, klärte ihn auf – und erwarb sein Werk kurzerhand. Ebenso spontan ließ sie es rahmen und stellte es der Stadt zur Versteigerung zur Verfügung.

Mehr zum Thema

Das Bild misst inklusive Rahmen 80 mal 60 Zentimeter, Gebote können bis zum 17. September an den Markgröninger Bürgermeister Rudolf Kürner gerichtet werden. Seine Mailadresse lautet: rudolf.kuerner@markgroeningen.de. Das höchste Gebot erhält den Zuschlag, der Erlös wird dem Spendenkonto gutgeschrieben, das die Stadt eingerichtet hat. An den Folgen des Brandes in der Nacht zum 7. August sind vier Menschen gestorben. Das Feuer war offenbar von einem Bewohner gelegt worden, der die Tat bei seiner Vernehmung eingeräumt hat.