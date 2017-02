Nach Avenged-Sevenfold-Konzert in Stuttgart Arbeiter von herabfallendem Kollegen erschlagen

Von red/dja 21. Februar 2017 - 16:43 Uhr

Die Polizei wurde Montagnacht in die Schleyerhalle gerufen.Foto: SDMG

Schrecklicher Unfall bei den Abbauarbeiten des Konzertes der Metal-Band Avenged Sevenfold in der Schleyerhalle: Ein Arbeiter stürzt ab und fällt auf einen Kollegen. Die Polizei ermittelt.

S-Bad Cannstatt - Ein 19-jähriger Arbeiter ist in der Nacht zum Dienstag bei Abbauarbeiten in der Schleyerhalle (Bad Cannstatt) verunglückt und noch an der Unglücksstelle seinen schweren Verletzungen erlegen.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 26-jähriger Arbeiter kurz nach Mitternacht nach dem Konzert der US-Metal-Band Avenged Sevenfold offenbar mit dem Abbau des Bühnenbildes unter dem Hallendach beschäftigt, als er aus noch ungeklärter Ursache abstürzte und auf den am Boden arbeitenden 19-Jährigen fiel. Der 19-Jährige erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unglücksstelle starb. Der 26-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gutachter sollen nun den Unfallhergang rekonstruieren. Die Ermittlungen dauern an.