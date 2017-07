Nach Ausbruch aus Psychatrie 31-jähriger Gewaltverbrecher festgenommen

Von red/dpa 27. Juli 2017 - 14:11 Uhr

Am Mittwoch war ein 31-jähriger Mann aus dem Psychatrischen Zentrum Nordbaden geflüchtet. Einen Tag später nahm die Polizei ihn wieder fest. Foto: dpa

Der Mann, der aus der Psychatrie in Wiesloch ausgebrochen ist, ist einen Tag nach seiner Fluchtfestgenommen worden. Das teilte die Polizei mit.

Mannheim - Ein Gewalttäter ist einen Tag nach seiner Flucht aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden gefasst worden. Das teilte die Polizei in Mannheim am Donnerstag mit. Der 31-Jährige sei am frühen Nachmittag in Schwetzingen festgenommen worden, hieß es.

Details wollten die Behörden später mitteilen. Der Mann war am Mittwochabend aus der Einrichtung in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) entkommen. In der Nacht hatte die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber und einem Spürhund nach ihm gesucht. Die Klinik hat den 31-Jährigen als gefährlich eingestuft. Er war seit Anfang Juni wegen schweren Raubes in der Einrichtung untergebracht.