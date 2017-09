Nach Aus mit Vito Schnabel Heidi Klum und ihre Männer

Auch diese Beziehung ist gescheitert: Heidi Klum und Vito Schnabel sind kein Paar mehr Foto: Byron Purvis/AdMedia/ImageCollect

In den letzten 20 Jahren hatte Heidi Klum sieben verschiedene Männer an ihrer Seite. Das ist die lange Liste ihrer gescheiterten Beziehungen.

Heidi Klum (44) ist also wieder Single. Ein Status, der ihr nicht fremd ist. Zwar ist sie nie lange alleine. Aber meist auch nicht lange mit einem Mann glücklich. Sie hat es mit verschiedenen Berufsgruppen probiert. Mit einem Friseur, drei Musikern, einem Sport- und Industriemanager, sogar mit ihrem Leibwächter und nun zuletzt mit einem Kunsthändler. Das große Los war nie dabei. Ist Heidis Persönlichkeit zu stark? Stehen die Männer in ihrem Schatten und kommen nicht klar damit? Ein Blick auf ihre Beziehungen.

Ric Pipino

Ric Pipino, der 14 Jahre ältere Promi-Coiffeur aus New York, machte den Anfang. Heidi lernte ihn 1996 zu Beginn ihrer US-Karriere als Model und Werbefigur kennen. Hochzeit ein Jahr später, 2002 die Scheidung.

Anthony Kiedis und Jay Kay

Es folgte ein mehrmonatiges Verhältnis mit dem elf Jahre älteren Anthony Kiedis (54), dem wilden Sänger der Rockgruppe Red Hot Chili Peppers. Doch auch der konnte Heidi nicht halten. Sein Nachfolger wurde noch im gleichen Jahr Jay Kay (47), der knapp vier Jahre ältere Frontmann der britischen Band Jamiroquai. Aber auch diese Beziehung ging in die Brüche, bevor sie überhaupt richtig angefangen hatte.

Flavio Briatore

2003 lernte Heidi den 23 Jahre älteren Flavio Briatore (67) kennen, einen umtriebigen Formel-1-Manager. Das Model wurde schwanger - und der Italiener verzog sich. Er behauptete, Tochter Leni, die 2004 zur Welt kam, sei nicht von ihm. Heute sieht er das nicht mehr so.

Mit ihm schien sie Mr. Right gefunden zu haben. 2005 heiratete Heidi den britischen Schmusesänger Seal (54). Altersunterschied: zehn Jahre. Er adoptierte ihre Tochter und sie bekamen nacheinander drei gemeinsame Kinder, zwei Jungen sowie ein Mädchen. Das Paar zelebrierte in der Öffentlichkeit die große Liebe. Umso überraschender kam 2012 die Trennung.

Martin Kirsten

Er war für sie da, als Heidi sich von Ehemann Seal trennte. Seine starken Arme fingen sie auf. So wurde aus Klums Leibwächter plötzlich der neue Partner an ihrer Seite. Die Liaison mit dem starken Mann hielt eineinhalb Jahre.

Vito Schnabel

Doch Heidi blieb erneut nicht lange alleine. Plötzlich trat der 13 Jahre jüngere Kunsthändler Vito Schnabel (31) in ihr Leben. Doch auch ihn konnte sie nicht lange an sich binden. Nach drei gemeinsamen Jahren ist Vito nun Geschichte. Zumindest temporär. Denn Heidi spricht nicht von einem endgültigen Liebes-Aus. Sie formuliert die Trennung im US-Magazin "People" vorsichtig: "Ich glaube, dass es wichtig ist, eine Pause einzulegen und über alles nachzudenken."

Gibt es also noch Hoffnung? Wohl eher nicht. Die räumliche Distanz zwischen den beiden spricht nicht unbedingt für einen Neustart. Er wohnt in New York, sie in Los Angeles. Doch wenn Heidis Liebesleben so weitergeht, wie in den vergangenen 20 Jahren, wird sie gewiss nicht lange Single bleiben.