Nach Anschlag in Berlin Medien: Fingerabdrücke Amris an Lkw-Tür gefunden

Von red/AFP 22. Dezember 2016 - 12:30 Uhr

Die Fingerabdrücke vom Terror-Verdächtigen Anis Amri wurden Medien zufolge am Tatort in Berlin gefunden.Foto: dpa

Drei Tage nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt erhärtet sich der Tatverdacht gegen den gesuchten Tunesier Anis Amri immer mehr. Jetzt sollen die Ermittler seine Fingerabdrücke am Todes-Lkw gefunden haben.

Berlin - Die Hinweise verdichten sich, dass der international gesuchte Tunesier Anis Amri den Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt begangen hat. Ermittler hätten die Fingerabdrücke des 24-Jährigen an der Tür des bei dem Anschlag eingesetzten Lkw gefunden, berichteten „Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR am Donnerstag unter Berufung auf eigene Informationen. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor.

Nach Amri läuft wegen des Anschlags mit zwölf Toten und rund 50 Verletzten eine europaweite Großfahndung. Der 24-jährige Tunesier steht unter dem dringenden Verdacht, am Montagabend den Lkw in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert zu haben. Am Dienstag hatte die Polizei im Fahrerhaus des Lkw sein Portemonnaie mit seinem Ausweis gefunden.

Der Tunesier stand bereits sei Monaten unter Beobachtung der Behörden, die ihn als „Gefährder“ einstuften. Bisherige Anhaltspunkte reichten aber offensichtlich für eine Festnahme nicht aus. An mehreren Orten gab es am Donnerstag Polizeieinsätze. Im nordrhein-westfälischen Emmerich wurde am Morgen eine Asylbewerberunterkunft durchsucht, in der Amri zeitweise gemeldet gewesen sein soll, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Nach Angaben des RBB fanden in den Morgenstunden zudem Durchsuchungen in den Berliner Stadtteilen Kreuzberg und Prenzlauer Berg statt. Ein Sprecher des Generalbundesanwalts wollte dies weder bestätigen noch dementieren. „Natürlich werden in dem Verfahren im gesamten Bundesgebiet Fahndungen und Ermittlungen durchgeführt“, sagte er der Nachrichtenagentur AFP.

Weitere Details über Amri bekannt

„Zu den einzelnen Maßnahmen kann ich nichts sagen.“ Der Sprecher stellte jedoch klar, dass vier Festnahmen in Dortmund nicht in Zusammenhang mit der Fahndung nach Amri standen: „Es handelt sich dabei nicht um vorläufige Festnahmen von Beschuldigten oder Tatverdächtigen in diesem Verfahren.“ Inzwischen wurden weitere Details über Amri bekannt, der im Juli des vergangenen Jahres als Asylbewerber aus Italien nach Deutschland kam und von den Behörden schnell als islamistischer „Gefährder“ eingestuft wurde.

In seinem Asylantrag gab er sich dem „Spiegel“ zufolge als politisch verfolgter Ägypter aus. Da er so gut wie keine Angaben über Ägypten habe machen können, sei sein Asylantrag innerhalb weniger Wochen als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt worden. Auch sei damals bereits aufgefallen, dass er sich unter verschiedenen Identitäten in Europa bewegte. Eine Abschiebung scheiterte jedoch unter anderem daran, dass die Behörden seines Heimatlandes Amri nicht als tunesischen Staatsbürger anerkannten. Dem Bericht zufolge bot sich Amri bereits vor Monaten als Selbstmordattentäter an.

Tunesier erkundete sich nach Waffen

Das Magazin beruft sich auf die Auswertung der Telefonüberwachung sogenannter „Hassprediger“. Allerdings seien die Äußerungen Amris so verklausuliert gewesen, dass sie nicht für eine Festnahme ausgereicht hätten. Demnach erkundigte sich der Tunesier auch, wie er sich Waffen beschaffen könne. Wie der „Focus“ berichtete, plante Amri spätestens seit dem Sommer 2016 Anschläge in Deutschland.

Eine entsprechende Meldung machte demnach am 21. Juli ein V-Mann dem Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen. Demnach soll Amri im Kreis um den Hassprediger Abu Walaa aus Hildesheim wiederholt von seinen Attentatsplänen gesprochen haben. Zuvor habe die Gruppe um Abu Walaa vergeblich versucht, Amri als Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat nach Syrien zu schleusen.

Die deutschen Behörden gingen in den vergangenen Monaten deutlichen Hinweisen auf die Gefährlichkeit des Mannes nach. Laut Generalstaatsanwaltschaft wurde Amri von März bis September observiert. Es habe Informationen gegeben, dass er sich automatische Waffen beschaffen wollte - „möglicherweise, um damit später mit noch zu gewinnenden Mittätern einen Anschlag zu begehen“, erklärte die Justizbehörde. Der Verdacht habe sich aber letztlich nicht erhärtet, so dass „keine Grundlage“ für weitere Überwachungsmaßnahmen mehr bestanden habe