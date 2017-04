Nach Anschlag auf Bus von Borussia Dortmund Weiteres angebliches Bekennerschreiben aufgetaucht

Von red/dpa 14. April 2017 - 23:30 Uhr

Ein weiteres Bekennerschreiben ist nach dem Anschlag auf den Bus vom BVB aufgetaucht.Foto: dpa

Während es an dem islamistischen Bekennerschreiben zum Anschlag auf den BVB-Bus erhebliche Zweifel gibt, ist ein weiteres Bekennerschreiben aufgetaucht, diesesmal mit rechtsextremistischem Duktus. Der Verfasser bezieht sich auf Hitler und hetzt gegen „Multi Kulti“-

Berlin - Nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund vom Dienstag ist ein drittes angebliches Bekennerschreiben aufgetaucht. Die Mail mit rechtsextremistischem Duktus ging am Donnerstagabend beim Berliner „Tagesspiegel“ ein. Das Schreiben wird nun von der Bundesanwaltschaft (GBA) in Karlsruhe auf seine Echtheit überprüft. GBA-Sprecherin Frauke Köhler bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am späten Freitagabend, ihre Behörde habe das Schreiben von der Zeitung erhalten. Eine Bewertung wollte sie nicht abgeben.

Anonymer Verfasser bezieht sich angeblich auf Hitler

Der anonyme Verfasser bezieht sich laut „Tagesspiegel“ auf Adolf Hitler, hetzt gegen „Multi Kulti“ und droht mit einem weiteren Angriff. Nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen wird ausdrücklich die Asyl- und Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert. Am 22. April werde „buntes Blut fließen“. Die Drohung zielt nach Einschätzung aus Sicherheitskreisen vermutlich auf die zu erwartenden linken Demonstranten gegen den an diesem Tag in Köln stattfindenden AfD-Bundesparteitag.